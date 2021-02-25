MISTERBIANCO, ARRESTATO PER UNA RAPINA COMMESSA NEL 2018

A cura di Redazione
25 febbraio 2021 11:01

L’uomo, che dovrà espiare la pena di anni 3 di reclusione per furto aggravato in concorso commesso a Catania nell’agosto del 2018, dopo le formalità di rito è stato posto in regime di detenzione domiciliare.