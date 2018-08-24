MISTERBIANCO: ARRESTATO PER UNA RAPINA ED UN TENTATO OMICIDIO COMMESSI NEL MILANESE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato Domenico Zanti, 59enne del luogo, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano.L’uomo dovrà...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato Domenico Zanti, 59enne del luogo, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano.

L’uomo dovrà espiare la pena di 10 anni e 2 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole di rapina in concorso e tentato omicidio in concorso, reati commessi nei mesi di luglio 2013 e dicembre 2014 a Trezzano sul Naviglio (MI).

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Catania Piazza Lanza.