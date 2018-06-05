MISTERBIANCO: Arresti per vari reati
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 39enne Enzo Giuseppe CATALANO del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena
Condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Misterbianco il 19 febbraio del 2017, dovrà espiare la pena comminatagli equivalente ad anni 2 e mesi 10 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 31enne Marco BORBONE del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
Condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Misterbianco il 21 maggio del 2013, dovrà espiare la pena comminatagli equivalente a mesi 8 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 38enne Giacomo CAGGEGI del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
Condannato dai giudici per rissa e lesioni personali, reato commesso a Misterbianco il 4 maggio del 2015, dovrà espiare la pena comminatagli equivalente a mesi 4 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.