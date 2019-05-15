MISTERBIANCO: AUTO CONTRO SCOOTER, DUE FERITI
Brutto incidente questa sera, poco dopo le 21, in via San Giovanni Galermo, in territorio di Misterbianco dove un'auto, una Mitsubishi Colt e uno scooter si sono scontrati violentemente.
L'impatto, si è verificato in prossimità dell'incrocio con via campo sportivo.
Ad avere la peggio due ragazzi a bordo dello scooter, che si sono feriti cadendo sull'asfalto dopo essersi scontrati con la vettura.
Per loro è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che li hanno condotto in ospedale per accertamenti.
Sul posto i Carabinieri di Misterbianco per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità nello scontro e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.