MISTERBIANCO: AUTO CONTRO SCOOTER, DUE FERITI

incidente questa sera, poco dopo le 21, in via San Giovanni Galermo, in territorio di Misterbianco dove un'auto, una Mitsubishi Colt  e uno scooter si sono scontrati violentemente.L'...

15 maggio 2019 22:02
Brutto incidente questa sera, poco dopo le 21, in via San Giovanni Galermo, in territorio di Misterbianco dove un'auto, una Mitsubishi Colt  e uno scooter si sono scontrati violentemente.

L'impatto, si è verificato in prossimità dell'incrocio con via campo sportivo.

Ad avere la peggio due ragazzi a bordo dello scooter, che si sono feriti cadendo sull'asfalto dopo essersi scontrati con la vettura.

Per loro è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che li hanno condotto in ospedale per accertamenti.

Sul posto i Carabinieri di Misterbianco per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità nello scontro e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

 

