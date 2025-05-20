MISTERBIANCO, AUTO IN PANNE SULLA SS121: TRAFFICO PARALIZZATO IN DIREZIONE PATERNÒ
Misterbianco (CT), 20 maggio 2025 – Poco dopo le ore 13, un guasto meccanico ha bloccato un'autovettura sulla Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo di Misterbianco, in direzione Paternò.
Il veicolo si è fermato improvvisamente in corsia di sorpasso, creando una situazione di pericolo e causando forti disagi alla circolazione.
Il traffico è attualmente congestionato, con code e rallentamenti che si estendono per diversi chilometri, coinvolgendo i veicoli diretti verso Paternò.
Al momento in cui scriviamo, l’auto è ancora ferma in corsia di sorpasso, aumentando il rischio per la sicurezza e complicando ulteriormente il flusso veicolare.
Non è ancora chiaro se le autorità siano intervenute sul posto.
Gli automobilisti sono invitati alla massima prudenza e, se possibile, a evitare il tratto interessato scegliendo percorsi alternativi.
Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sul traffico per ulteriori sviluppi.