95047

MISTERBIANCO, AUTO IN PANNE SULLA SS121: TRAFFICO PARALIZZATO IN DIREZIONE PATERNÒ

Misterbianco (CT), 20 maggio 2025 – Poco dopo le ore 13, un guasto meccanico ha bloccato un'autovettura sulla Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo di Misterbianco, in direzione Paternò.Il vei...

A cura di Redazione Redazione
20 maggio 2025 13:21
MISTERBIANCO, AUTO IN PANNE SULLA SS121: TRAFFICO PARALIZZATO IN DIREZIONE PATERNÒ -
News
Condividi

Misterbianco (CT), 20 maggio 2025 – Poco dopo le ore 13, un guasto meccanico ha bloccato un'autovettura sulla Strada Statale 121, nei pressi dello svincolo di Misterbianco, in direzione Paternò.

Il veicolo si è fermato improvvisamente in corsia di sorpasso, creando una situazione di pericolo e causando forti disagi alla circolazione.

Il traffico è attualmente congestionato, con code e rallentamenti che si estendono per diversi chilometri, coinvolgendo i veicoli diretti verso Paternò.

Al momento in cui scriviamo, l’auto è ancora ferma in corsia di sorpasso, aumentando il rischio per la sicurezza e complicando ulteriormente il flusso veicolare.

Non è ancora chiaro se le autorità siano intervenute sul posto.

Gli automobilisti sono invitati alla massima prudenza e, se possibile, a evitare il tratto interessato scegliendo percorsi alternativi.

Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti sul traffico per ulteriori sviluppi.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047