MISTERBIANCO. AUTO PERDE CONTROLLO E VA A SBATTERE CONTRO MACCHINE IN SOSTA

Ha perso il controllo della sua Suzuki Swift e si è schiantato contro due auto, una Volkswagen Golf e una Citroen C3 parcheggiate a lato della strada.L'incidente si è verificato stamane, 10 Aprile 202...

A cura di Redazione 10 aprile 2022 15:14

