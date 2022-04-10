95047

MISTERBIANCO. AUTO PERDE CONTROLLO E VA A SBATTERE CONTRO MACCHINE IN SOSTA

Ha perso il controllo della sua Suzuki Swift e si è schiantato contro due auto, una Volkswagen Golf e una Citroen C3 parcheggiate a lato della strada.L'incidente si è verificato stamane, 10 Aprile 202...

A cura di Redazione Redazione
10 aprile 2022 15:14
MISTERBIANCO. AUTO PERDE CONTROLLO E VA A SBATTERE CONTRO MACCHINE IN SOSTA -
Dintorni
Condividi

Ha perso il controllo della sua Suzuki Swift e si è schiantato contro due auto, una Volkswagen Golf e una Citroen C3 parcheggiate a lato della strada.

L'incidente si è verificato stamane, 10 Aprile 2022,  in via Bruno Buozzi, a Misterbianco.

Soccorso dal personale medico del 118, l'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale per i dovuti controlli e le cure necessarie.

Non si conoscono le sue condizioni di salute, ma secondo le informazioni in  nostro possesso non avrebbe riportato gravi ferite.

Ingenti i danni ai veicoli.

Dinamica e cause dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri della locale stazione.

 

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047