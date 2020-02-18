MISTERBIANCO: AUTO PRENDE FUOCO IN CONTRADA SIELE, ILLESO IL CONDUCENTE (FOTO E VIDEO)
I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti questa sera intorno alle ore 19.30 in contrada Siele nel territorio di Misterbianco, sulla Strada Provinciale 12/II,nel comune di Misterbianco per un incendio di un’autovettura.
Il conducente di una Fiat 500 mentre percorreva la su indicata strada si accorgeva della presenza di fumo che proveniva dal motore e pertanto, dopo aver arrestato la macchina a bordo strada, scendeva dalla stessa e avvisava la sala operativa dei vigili del fuoco.
Prontamente veniva inviata sul posto una squadra che provvedeva allo spegnimento della vettura andata comunque quasi completamente distrutta.
Sul posto pure i Carabinieri
https://www.youtube.com/watch?v=ji5oVSIo6pM&feature=youtu.be