MISTERBIANCO: AUTO SALE SU AUTO IN SOSTA E RIMANE IN EQUILIBRIO SU UNA RUOTA

Chi è accorso per primo sul luogo dell'accaduto la descrive come una scena da film come quelle che si vedono nelle pellicole d'azione con tanto di stuntman, in realtà quanto avvenuto intorno alle ore...

Chi è accorso per primo sul luogo dell'accaduto la descrive come una scena da film come quelle che si vedono nelle pellicole d'azione con tanto di stuntman, in realtà quanto avvenuto intorno alle ore 10.30 a Misterbianco, in via Vittorio Veneto è tutto vero.

Un automobilista al volante della sua Toyota Yaris, per ragioni tutte da accertare, ha sbandato finendo per salire letteralmente su una Citroen C3 e rimanendo in bilico con due ruote sull'asfalto e una sull'altra autovettura.

Fortunatamente, nonostante la spettacolare scena, nessuno si è fatto male.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e la Polizia Municipale di Misterbianco per effettuare i dovuti rilievi