MISTERBIANCO: AUTOVELOX SULLA 121 FINO A TUTTO IL 2022, PROROGATA LA GARA

In vista della prossima scadenza del servizio contrattuale di nove mesi (dopo un’apposita gara) per il noleggio, l’installazione e la manutenzione di due dispositivi in postazione “fissa” su palo per l’accertamento elettronico alle infrazioni al Cds sulla via Aldo Moro ex Ss 121, «ritenuto che tale servizio ha dato ottimi risultati in termini sia di incremento di sanzioni amministrative ex art.142 Cds riguardo il controllo elettronico della velocità (circa 8 mila dall’i n s t a l l azione , rispetto ai 4 mila del periodo precedente) sia di riduzione di sinistri stradali sul tratto ex Ss 121 in cui è installata la strumentazione, e visti i molteplici tavoli tecnici presieduti dal prefetto relativi alla messa in sicurezza della ex Ss 121e Ss 284, si è ritenuto necessario e proficuo proseguire il servizio di controllo elettronico della velocità da remoto con la strumentazione di che trattasi per tutto l’anno 2021 e 2022», deliberando di affidare alla stessa ditta il servizio in questione per complessivi 16 mesi: fino a tutto il 2021 per un importo di 18.544 euro, e per l’anno 2022 per 55.632 euro, con una spesa complessiva di 74.176 euro.

Deliberata anche una ricerca urgente sulle perdite di acqua in alcune strade del territorio, dove le condotte idriche sono molto vetuste e ammalorate determinando una forte riduzione dell’afflusso, si è proceduto all’affidamento diretto a un unico operatore economico specializzato, impegnando la spesa complessiva di 1.769 euro. Roberto Fatuzzo Fonte “La Sicilia” del 19-08-2021