MISTERBIANCO: Aveva razziato un ristorante, ladro in manette e refurtiva recuperata
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 57enne Eugenio Di Stefano di Camporotondo Etneo, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
La scorsa notte è penetrato tramite effrazione in quel locale di Via Piano Tavola rubando una macchina professionale per la preparazione dei caffè, varie attrezzature da cucina, rubinetteria e cavi rame, caricati di volta in volta sulla propria Fiat Punto.
A scombinargli i piani la pattuglia della locale Tenenza che lo ha bloccato in tempo prima che potesse fuggire in auto con la refurtiva, interamente recuperata e restituita all’avente diritto.
Nella circostanza i militari hanno rinvenuto e sequestrato gli attrezzi utilizzati dal malvivente per forzare la porta d’ingresso dell’esercizio. L’arrestato attenderà ai domiciliari il rito per direttissima.