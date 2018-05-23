95047

MISTERBIANCO: Aveva razziato un ristorante, ladro in manette e refurtiva recuperata

MISTERBIANCO: Aveva razziato un ristorante, ladro in manette e refurtiva recuperata

A cura di Redazione Redazione
23 maggio 2018 12:52
MISTERBIANCO: Aveva razziato un ristorante, ladro in manette e refurtiva recuperata -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 57enne Eugenio Di Stefano di Camporotondo Etneo, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

MISTERBIANCO: Aveva razziato un ristorante, ladro in manette e refurtiva recuperata
MISTERBIANCO: Aveva razziato un ristorante, ladro in manette e refurtiva recuperata

La scorsa notte è penetrato tramite effrazione in quel locale di Via Piano Tavola rubando una macchina professionale per la preparazione dei  caffè, varie attrezzature da cucina,  rubinetteria e cavi rame, caricati di volta in volta sulla propria Fiat Punto.

A scombinargli i piani la pattuglia della locale Tenenza che lo ha bloccato in tempo  prima che potesse fuggire in auto con  la refurtiva, interamente recuperata e restituita all’avente diritto.

Nella circostanza i militari hanno rinvenuto e sequestrato gli attrezzi utilizzati dal malvivente per forzare la porta d’ingresso dell’esercizio. L’arrestato attenderà ai domiciliari il rito per direttissima.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047