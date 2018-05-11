MISTERBIANCO: Beccato in un parcheggio per rubare auto
A cura di Redazione
11 maggio 2018 13:04
Nel corso della mattinata di ieri operatori del Commissariato Nesima, a seguito di mirati controlli, hanno denunciato sei persone per furto di energia elettrica.
Gli accertamenti sono avvenuti con l’ausilio di personale Enel deputato agli accertamenti tecnici necessari.
Nella serata di ieri, è stato arrestato Agatino Oliveri, 35 anni, pluripregiudicato e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Misterbianco, dedito ai furti di autovetture, sorpreso mentre con fare sospetto si aggirava nei pressi di un parcheggio.
In particolare si segnalano i risultati conseguiti nella settimana in corso:
- 1 persona arrestata;
- 6 persone denunciate;
- 58 persone controllate;
- 11 veicoli controllati;
- 1 veicolo rubato rinvenuto;
- 38 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari;
- 14 controlli ai Sorvegliati Speciali.