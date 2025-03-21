MISTERBIANCO, CAMION ABBATTE PALI DELL’ILLUMINAZIONE E DELLA TELEFONIA: DOPO L’INCIDENTE, IL CONDUCENTE SI DILEGUA. NESSUN FERITO.

Erano le 16 quando un mezzo pesante, in via Campo Sportivo a Misterbianco, ha provocato ingenti danni abbattendo i pali dell’illuminazione pubblica e della telefonia a bordo strada. Secondo le prime r...

Erano le 16 quando un mezzo pesante, in via Campo Sportivo a Misterbianco, ha provocato ingenti danni abbattendo i pali dell’illuminazione pubblica e della telefonia a bordo strada. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del mezzo, durante una manovra imprudente, avrebbe urtato i fili in altezza, causando il crollo delle strutture.

Dopo l’incidente, il conducente si è dileguato senza prestare soccorso né segnalare il danno.

L’assessore con delega alla Polizia locale e al Patrimonio, Alberto Vazzano, ha dichiarato: «L’autista si è dileguato, ma contiamo di individuarlo con le riprese delle telecamere. Sembra abbia abbattuto i pali prendendo i fili in altezza, era un mezzo di grandi dimensioni con rimorchio. Non ci sono feriti, ma serviranno ore per ripristinare tutto».

L'incidente ha reso necessaria la chiusura della strada, uno snodo cruciale per il collegamento con San Pietro Clarenza, causando disagi alla circolazione.

Sul posto sono immediatamente intervenute due pattuglie della polizia municipale, i vigili del fuoco e i tecnici del Comune, oltre ai tecnici delle aziende responsabili delle infrastrutture danneggiate: Enel per la rete elettrica e Tim per quella telefonica.

Secondo quanto riferito dalla Polizia municipale, i pali dell’illuminazione pubblica e quelli della telefonia sono stati messi in sicurezza e rimossi tempestivamente

L’amministrazione comunale ha comunicato la chiusura temporanea della strada tramite la propria pagina Facebook, aggiornando i cittadini sulla situazione. Dopo ore di lavori e verifiche tecniche, la viabilità è stata ripristinata intorno alle 20, consentendo il regolare flusso del traffico.