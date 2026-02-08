Misterbianco, Carnevale e traffico paralizzato: code e rallentamenti sulla SS121
Traffico in forte difficoltà nel territorio di Misterbianco, dove sono in corso i festeggiamenti per il Carnevale 2026, evento che sta richiamando una notevole affluenza di cittadini e visitatori.La m...
Traffico in forte difficoltà nel territorio di Misterbianco, dove sono in corso i festeggiamenti per il Carnevale 2026, evento che sta richiamando una notevole affluenza di cittadini e visitatori.
La manifestazione, ricca di appuntamenti, sfilate di carri allegorici, musica e spettacoli, proseguirà nei prossimi giorni fino alla conclusione prevista per martedì 17 febbraio 2026.
Nella giornata di oggi, domenica 8 febbraio 2026, la viabilità risulta particolarmente critica lungo la SS121, dove numerosi automobilisti segnalano lunghe code e rallentamenti.
Secondo le segnalazioni, il traffico inizia nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro, con un progressivo aumento delle auto in transito e una situazione che sta creando disagi anche agli accessi principali.
A risultare particolarmente congestionati sono anche lo svincolo Misterbianco e quello di Motta Sant’Anastasia, con circolazione praticamente a passo d’uomo e tempi di percorrenza in continuo aumento.
Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione, valutare percorsi alternativi e muoversi con anticipo per evitare ulteriori disagi.