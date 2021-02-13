MISTERBIANCO. CHIUSO UN CHIOSCO-BAR: SERVIVA I CLIENTI AL TAVOLO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno effettuato un servizio di controllo sul territorio, finalizzato a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni governative per il contrasto alla d...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno effettuato un servizio di controllo sul territorio, finalizzato a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni governative per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus.

I militari pertanto, per riscontrate violazioni alle previste specifiche norme, hanno disposto la chiusura di un chiosco-bar ubicato sulla strada per San Giovanni Galermo in quanto il titolare aveva servito al cliente la consumazione al tavolo.

Nell’ambito dell’attività svolta, ancora, sono state controllate 25 persone delle quali 6 - a vario titolo - sono state sanzionate amministrativamente per non aver indossato la mascherina protettiva; per non aver ottemperato all’obbligo di non uscire da casa tra le ore 22:00 e le 05:00 o per l’inosservanza, in assenza di valido motivo, del divieto di spostarsi in un comune diverso da quello di residenza. (g/t)