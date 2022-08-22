MISTERBIANCO - CHIUSURA DI TRATTI STRADALI DELLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE OVEST – SS 121. LE DATE

Per consentire l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona Mezzocampo del Comune di Misterbianco, il comune con l...

Per consentire l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona Mezzocampo del Comune di Misterbianco, il comune con l'ordinanza N° 116 del 17 Agosto 2022

ORDINA LA CHIUSURA DEI SEGUENTI TRATTI

• PER I GIORNI 22 E 23 AGOSTO 2022 DELLO SVINCOLO DI ACCESSO A MISTERBIANCO, PER CHI PROVIENE DALLA TANGENZIALE DI CATANIA;

• PER I GIORNI 24 E 25 AGOSTO 2022 CHIUSURA BRETELLA DI ACCESSO A MISTERBIANCO PER CHI PROVIENE DA CATANIA VIA FELICE FONTANA;

• NEI GIORNI 26 E 29 AGOSTO 2022 CHIUSURA DELLA BRETELLA DI ACCESSO ALLA TANGENZIALE PER CHI PROVIENE DA MISTERBIANCO;

• NEI GIORNI 30 E 31 AGOSTO CHIUSURA DELLA BRETELLA DEL SOTTOPASSAGGIO DELLA TANGENZIALE, DIREZIONE CATANIA PER CHI PROVIENE DA MISTERBIANCO.