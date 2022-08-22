95047

MISTERBIANCO - CHIUSURA DI TRATTI STRADALI DELLO SVINCOLO DELLA TANGENZIALE OVEST – SS 121. LE DATE

Per consentire l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona Mezzocampo del Comune di Misterbianco, il comune con l'ordinanza N° 116 del 17 Agosto 2022

22 agosto 2022 09:08
Per consentire l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona Mezzocampo del Comune di Misterbianco, il comune con l'ordinanza N° 116 del 17 Agosto 2022

ORDINA  LA CHIUSURA DEI SEGUENTI TRATTI

PER I GIORNI 22 E 23 AGOSTO 2022 DELLO SVINCOLO DI ACCESSO A MISTERBIANCO, PER CHI PROVIENE DALLA TANGENZIALE DI CATANIA;

PER I GIORNI 24 E 25 AGOSTO 2022 CHIUSURA BRETELLA DI ACCESSO A MISTERBIANCO PER CHI PROVIENE DA CATANIA VIA FELICE FONTANA;

NEI GIORNI 26 E 29 AGOSTO 2022 CHIUSURA DELLA BRETELLA DI ACCESSO ALLA TANGENZIALE PER CHI PROVIENE DA MISTERBIANCO;

NEI GIORNI 30 E 31 AGOSTO CHIUSURA DELLA BRETELLA DEL SOTTOPASSAGGIO DELLA TANGENZIALE, DIREZIONE CATANIA PER CHI PROVIENE DA MISTERBIANCO.

