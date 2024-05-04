MISTERBIANCO. COLPI DI PISTOLA DAVANTI AD UN BAR, FERITO UN UOMO: FERMATO UN UOMO

AGGIORNAMENTOUn uomo è stato ferito con diversi colpi di pistola alle gambe a una mano a Misterbianco, nel Catanese.La vittima non è in pericolo di vita.La sparatoria è avvenuta davanti a un bar in vi...

AGGIORNAMENTO

Un uomo è stato ferito con diversi colpi di pistola alle gambe a una mano a Misterbianco, nel Catanese.

La vittima non è in pericolo di vita.

La sparatoria è avvenuta davanti a un bar in via Giacomo Matteotti.

Secondo le prime testimonianze, raccolte dai carabinieri di Misterbianco e del comando provinciale di Catania, a sparare sarebbe stato un uomo arrivato a bordo di un'auto, forse guidata da un'altra persona, che è sceso dalla vettura ha affiancato la vittima e gli ha esploso contro almeno tre colpi di pistola. Poi sarebbe andato via con la stessa auto.

Il ferito è stato soccorso da personale del 118 e trasportato con un'ambulanza in ospedale. La sparatoria al momento non sembrerebbe essere maturata in ambito della criminalità organizzata. Indagano i Carabinieri. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

La vittima è una persona di circa 60 anni che è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute non sono ritenute gravi. Un sospettato è stato individuato dai Carabinieri ed è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania

FLASH

Una sparatoria si è verificato nel pomeriggio di oggi, 04 Maggio 2024 in pieno centro a Misterbianco.

Notizie al momento frammentarie, un uomo, secondo le primissime informazioni ha aperto il fuoco con una pistola, nella centralissima via Giacomo Matteotti colpendo la sua vittima, un uomo di circa cinquant'anni, alle gambe.

La scena ha lasciato attoniti i clienti di un noto bar situato nelle vicinanze, i quali hanno immediatamente chiamato un'ambulanza del 118 e i carabinieri.

I sanitari del 118 e i militari dell'Arma della Tenenza di Misterbianco sono giunti prontamente sul luogo dell'aggressione per prestare soccorso alla vittima e per assicurare la zona. Nonostante la rapida risposta delle autorità, l'uomo ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi

Le indagini sono in corso e le autorità stanno lavorando per identificare e arrestare il responsabile di questo violento episodio.