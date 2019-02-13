MISTERBIANCO: CONDANNATO A 4 ANNI PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO
I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 45enne Giuseppe CIAPPAZZA del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.L’uomo,...
A cura di Redazione
13 febbraio 2019 13:34
I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 45enne Giuseppe CIAPPAZZA del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.
L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Villa San Giovanni (RC) il 2 giugno 2016, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 4 e mesi 8 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.