MISTERBIANCO: CONDANNATO A OTTO ANNI PER MAFIA E DROGA. FINISCE IN CARCERE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 40 enne Orazio CONTARINO del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania.Cond...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 40 enne Orazio CONTARINO del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania.

Condannato dai giudici etnei per associazione a delinquere di tipo mafioso, detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, reati commessi a Catania nel biennio 2011/2012, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 8 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Bicocca.