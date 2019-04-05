MISTERBIANCO: CONDANNATO AD OLTRE DUE ANNI DI RECLUSIONE

I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 44enne Felice CUFFARI del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna.L’uomo, già condannato per maltrat...

I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 44enne Felice CUFFARI del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna.

L’uomo, già condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati commessi a Ravenna tra il 2000 e il 2008, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 2 e mesi 7 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.