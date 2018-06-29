MISTERBIANCO: Condannato per spaccio e detenzione illecita di stupefacenti.
A cura di Redazione
29 giugno 2018 18:50
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 42enne Stefano BORGESE del posto, in esecuzione di ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Palermo.
L’uomo, condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Palermo nel 2015, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3 e mesi 6 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.