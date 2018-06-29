95047

MISTERBIANCO: Condannato per spaccio e detenzione illecita di stupefacenti.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 42enne Stefano BORGESE del posto, in esecuzione di ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Palermo.L’uomo, cond...

A cura di Redazione Redazione
29 giugno 2018 18:50
MISTERBIANCO: Condannato per spaccio e detenzione illecita di stupefacenti. -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 42enne Stefano BORGESE del posto, in esecuzione di ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Palermo.

MISTERBIANCO: Condannato per spaccio e detenzione illecita di stupefacenti.
MISTERBIANCO: Condannato per spaccio e detenzione illecita di stupefacenti.

L’uomo, condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Palermo nel 2015, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3 e mesi 6 di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047