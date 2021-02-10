MISTERBIANCO, CONTROLLI ANTI COVID: CHIUSO UN BAR PER 5 GIORNI E 7 SANZIONATI

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare la diffusione epidemica da coronavirus, hanno attuato specifici servizi nei confronti di esercizi pubbl...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare la diffusione epidemica da coronavirus, hanno attuato specifici servizi nei confronti di esercizi pubblici e cittadini.

In particolare hanno proceduto alla chiusura provvisoria per 5 giorni nei confronti del gestore 52enne di un bar sito in quella via Matteotti all’interno del quale, nonostante il vigente divieto hanno trovato due clienti, anch’essi sanzionati amministrativamente, intenti a consumare bevande.

Nel corso di analoghe attività di controllo sul territorio, inoltre, hanno proceduto ad elevare la prevista sanzione anche nei confronti di 7 cittadini perché, a vario titolo, non indossavano il dispositivo di protezione oppure non avevano ottemperato all’obbligo di non uscire dalla propria abitazione dopo le 22:00 nonchè, ancora, si trovavano in comune diverso da quello di residenza senza giustificato motivo.