MISTERBIANCO CONTROLLI ANTI EPIDEMIA ANCHE NEI CENTRI COMMERCIALI

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nel quadro delle predisposte attività per garantire il rispetto delle norme finalizzate al contenimento della diffusione epidemica, in ottemperanza alle in...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nel quadro delle predisposte attività per garantire il rispetto delle norme finalizzate al contenimento della diffusione epidemica, in ottemperanza alle indicazioni acquisite in sede prefettizia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del perimetro urbano misterbianchese e nelle aree commerciali del territorio di competenza.

In particolare il servizio è stato svolto principalmente in numerose piazze e frazioni misterbianchesi, identificando 35 persone e sensibilizzando i cittadini sulla necessità dell’utilizzo delle mascherine protettive e sul mantenimento di un adeguato distanziamento sociale. In 5 casi, però, i militari hanno proceduto ad elevare agli inadempienti la prevista sanzione amministrativa per l’omesso uso del D.P.I..

L’attività di controllo, inoltre, ha riguardato anche l’area commerciale del “Centro Sicilia” di contrada Cubba Tenutella e delle attività commerciali ivi operanti riscontrando però una scarsa affluenza di utenti.