MISTERBIANCO, CONTROLLI CONTRO IL LAVORO “NERO”: SANZIONI ED ATTIVITÀ SOSPESA

Nell’ambito dei controlli straordinari nel settore edile disposti dal Comando Generale i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno eseguito specifici controlli in alcuni cantieri finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 e 276/2003.

In tale contesto, nel comune di Misterbianco, tra le altre, è stato controllata l’attività di un cantiere installato nel territorio del Comune di Misterbianco ed incaricato della ristrutturazione di uno stabile adibito a civili abitazioni.

All’esito dell’attività ispettiva effettuata è stato denunciato un 60enne catanese, titolare della ditta operante, per avere omesso di provvedere alla formazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria degli stessi.

È stata altresì rilevata l’installazione di ponteggi non idonei in quanto privi dei requisiti richiesti ed è scattata per il 60enne anche la maxi sanzione di 7.200 euro per avere impiegato due lavoratori in nero e per aver omesso la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro.

Nei confronti del titolare della ditta è stato anche adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.