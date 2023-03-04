95047

MISTERBIANCO (CT): MARITO VIOLENTO FINISCE AI DOMICILIARI

A cura di Redazione Redazione
04 marzo 2023 12:30
La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania nell’ambito di indagini a carico di un 38enne catanese indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, ha richiesto ed ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dai Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT).

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio dell’indagato, hanno fatto luce sulle condotte abituali e reiterate, che sarebbero state poste in essere dall’uomo nei confronti dell’ex convivente, dal marzo 2020 al novembre 2022, consistite in vessazioni psicologiche, denigrazioni e minacce gravi.

