MISTERBIANCO: DETENEVA COCAINA A CASA, ARRESTATO 27ENNE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 27enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri da alcuni giorni tenevano sotto controllo l’abitazione dell’uomo notando un movimento anomalo di persone negli orari più inconsueti della giornata.

La notte scorsa i militari sono intervenuti procedendo con una perquisizione nell’appartamento del 27enne rinvenendo e sequestrando, abilmente occultati in un’anta della cucina 30 grammi di cocaina, già suddivisa in 100 dosi pronte per lo smercio, la somma in contanti di 1.900 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, un bilancino precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.