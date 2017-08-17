I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza RUSSO Alessandro, 24enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, per coltivazione e detenzione ai fini spaccio di sostanz...

MISTERBIANCO: DETENEVA E COLTIVAVA CANNABIS A CASA, ARRESTATO.

La scorsa notte, i militari, a conclusione di una veloce attività investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno della spaccio, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane rinvenendo e sequestrando 80 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, 2 bilancini elettronici di precisione e vario materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente, abilmente occultati in un mobile del salotto. Inoltre i Carabinieri nel giardino di pertinenza dell’abitazione hanno rinvenuto 9 piante di cannabis indica, dell’altezza media di 20 cm., che sono state sequestrate.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.