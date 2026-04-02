MISTERBIANCO – ⚠️⚠️ Divieto di transito oggi in Corso Carlo Marx: strada chiusa per lavori della Metropolitana

Disagi alla viabilità previsti per la giornata di oggi , giovedì 2 aprile 2026, a Misterbianco. Con ordinanza n. 115 dell’01/04/2026, emanata dall’Ufficio Traffico Urbano del Comune, è stato disposto il divieto temporaneo di transito veicolare e pedonale in un tratto di Corso Carlo Marx.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 08:00 alle ore 18:00, e interesserà entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. Sidney Sonnino e quella con via Zenia, includendo anche via L. Grassi.

La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di brillamento della seconda volata AE6, finalizzate alla realizzazione dell’apertura equilibratrice n. 6 nell’ambito dei lavori per la Metropolitana di Catania.

Durante l’intera fascia oraria indicata, e comunque fino al completamento delle attività, non sarà consentito il passaggio né ai veicoli né ai pedoni nell’area interessata.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di utilizzare percorsi alternativi per evitare rallentamenti e disagi alla circolazione.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere comunicati in base all’andamento dei lavori.