MISTERBIANCO E CATANIA, CONTROLLI DEI CARABINIERI: DROGA, UNA PISTOLA MODIFICATA E QUATTRO DENUNCE

Controlli coordinati tra Misterbianco e Catania: quattro persone denunciate. Sequestrati marijuana, cocaina, crack, una pistola a salve modificata e munizioni.

Proseguono i servizi coordinati di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per prevenire i reati e contrastare le diverse forme di illegalità.

Nel corso di un articolato dispositivo messo in campo tra Catania e Misterbianco, i militari della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto della C.I.O. del XII Reggimento “Sicilia”, della Polizia Locale e del personale dell’Asp Veterinaria, hanno effettuato numerosi controlli concentrandosi anche sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Durante le verifiche, i Carabinieri hanno controllato anche cinque persone sottoposte agli arresti domiciliari. Due uomini, di 41 e 47 anni, sarebbero stati sorpresi sulla pubblica via nonostante la misura alla quale erano sottoposti. Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà per evasione.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del 41enne, i militari hanno inoltre trovato una pianta di marijuana, successivamente sottoposta a sequestro.

Un’altra perquisizione ha interessato un 36enne di Misterbianco. Il controllo, iniziato in strada e proseguito all’interno della sua abitazione, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire marijuana già suddivisa in dosi, materiale ritenuto utile per il confezionamento e denaro contante. Anche in questo caso tutto il materiale è stato sequestrato.

Nel corso dello stesso dispositivo, una pattuglia è intervenuta dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa per un furto avvenuto all’interno di una rivendita di prodotti per l’igiene personale e della casa situata a Misterbianco.

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno fermato un 44enne catanese che, al termine degli accertamenti, è stato denunciato perché ritenuto responsabile del furto aggravato di prodotti di cosmetica per un valore complessivo di circa 700 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. All’interno di alcuni locali condominiali di uso comune, i militari hanno recuperato diverse buste contenenti cocaina e crack già suddivisi in dosi, oltre a una pistola a salve modificata e munizioni di diverso calibro e marca.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Sul fronte della circolazione stradale, le pattuglie hanno controllato complessivamente 19 persone e 9 veicoli, contestando cinque violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 2.100 euro di sanzioni.

Nel corso delle operazioni sono state sottoposte a verifica anche un’attività commerciale e una stalla, senza che emergessero irregolarità.

Al termine del servizio, sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno denunciato due persone, di 41 e 47 anni, per evasione dagli arresti domiciliari. Il 41enne è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciati inoltre un 36enne per detenzione ai fini di spaccio e un 44enne per furto aggravato.

Resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati fino a eventuale condanna definitiva.