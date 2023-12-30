MISTERBIANCO E MOTTA SANT'ANASTASIA. A CAPODANNO E VIGILIA NIENTE BOTTI NÉ FUOCHI D’ARTIFICIO, MULTE A CHI SGARRA

Nella lotta contro gli infortuni legati all'uso indiscriminato di fuochi d'artificio durante le festività di fine anno, i sindaci di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia hanno emesso un provvedimento r...

Nella lotta contro gli infortuni legati all'uso indiscriminato di fuochi d'artificio durante le festività di fine anno, i sindaci di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia hanno emesso un provvedimento restrittivo che vieta l'accensione e il lancio di petardi e altri artifici pirotecnici ad alta rumorosità nei giorni cruciali del 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.

La decisione, annunciata oggi dai due sindaci, è stata presa con una chiara volontà di garantire la sicurezza pubblica, rispondendo all'allarmante numero di incidenti che si verificano annualmente in questi giorni, sia a livello nazionale che locale.

Con l'obiettivo di evitare situazioni pericolose e garantire una celebrazione senza incidenti, i sindaci hanno proibito l'uso di giochi pirotecnici di libera vendita, compresi petardi e mortaretti.*

La violazione di questa ordinanza comporta serie conseguenze, inclusa l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da un minimo di Euro 25.00 ad un massimo di Euro 500.00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

I sindaci hanno sottolineato l'importanza della collaborazione di tutti i cittadini affinché le celebrazioni di Capodanno siano un momento di gioia senza compromettere la sicurezza di sé e degli altri

Questa decisione dei sindaci riflette un crescente trend tra le autorità locali di limitare l'uso dei fuochi d'artificio durante le festività, con l'obiettivo di preservare la sicurezza pubblica e ridurre il numero di infortuni correlati a tali pratiche. La comunità è chiamata a rispettare queste disposizioni al fine di assicurare un inizio di anno nuovo sicuro e sereno per tutti.