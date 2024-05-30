MISTERBIANCO. E' TORNATA A CASA LA RAGAZZA 16ENNE SCOMPARSA, STA BENE

Irene, la ragazza di 16 anni che si era allontanata in pigiama dalla propria abitazione lo scorso lunedì, è stata ritrovata. La notizia è stata comunicata dalla madre, che aveva lanciato un accorato a...

A cura di Redazione 30 maggio 2024 18:12

