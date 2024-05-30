95047

MISTERBIANCO. E' TORNATA A CASA LA RAGAZZA 16ENNE SCOMPARSA, STA BENE

Irene, la ragazza di 16 anni che si era allontanata in pigiama dalla propria abitazione lo scorso lunedì, è stata ritrovata. La notizia è stata comunicata dalla madre, che aveva lanciato un accorato a...

30 maggio 2024 18:12
News
Irene, la ragazza di 16 anni che si era allontanata in pigiama dalla propria abitazione lo scorso lunedì, è stata ritrovata.

La notizia è stata comunicata dalla madre, che aveva lanciato un accorato appello durante l'ultima puntata del programma "Chi l'ha visto?" condotto da Federica Sciarelli.

Le ricerche di Irene, avviate immediatamente dopo la denuncia di scomparsa presentata dai parenti, hanno avuto un esito positivo in breve tempo.

La conferma del ritrovamento è stata pubblicata sul profilo ufficiale della trasmissione di Raitre su X (precedentemente noto come Twitter).

La comunità di Misterbianco ha accolto la notizia con grande sollievo, esprimendo solidarietà e vicinanza alla famiglia di Irene.

Ancora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento, ma la priorità ora è il benessere della ragazza.

https://www.facebook.com/photo?fbid=834638312031862&set=a.638613054967723&locale=it_IT

