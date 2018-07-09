MISTERBIANCO: ESPLOSIONE IN UNA VERANDA, FERITA UNA DONNA
Momenti di paura ieri sera a Misterbianco. Poco dopo le 20,30, è avvenuta un’esplosione all’interno di una veranda sul ballatoio di un’abitazione di Misterbianco.A causare l’esplosione sarebbe statala...
A cura di Redazione
09 luglio 2018 07:29
Momenti di paura ieri sera a Misterbianco. Poco dopo le 20,30, è avvenuta un’esplosione all’interno di una veranda sul ballatoio di un’abitazione di Misterbianco.
A causare l’esplosione sarebbe statala miscela di aria e gas, formata proprio all’interno della veranda.
Ferita la proprietaria dell’appartamento, che si sarebbe ustionata al momento della deflagrazione. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni.