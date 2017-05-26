MISTERBIANCO: EVADE DAI DOMICILIARI ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) hanno arrestato Federico Nicotra, 30enne, del luogo, per evasione.L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri pomeriggio è stato riconosci...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco (CT) hanno arrestato Federico Nicotra, 30enne, del luogo, per evasione.

L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri pomeriggio è stato riconosciuto e bloccato dai militari mente si trovava a piedi in una via del centro cittadino, senza alcun giustificato motivo, in evidente violazione dei vincoli restrittivi cui era soggetto.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.