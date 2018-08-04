MISTERBIANCO: EVADE DAI DOMICLIARI, ARRESTATO
A cura di Redazione
04 agosto 2018 13:15
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 59enne Filippo Giardina del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.
Ai domiciliari per scontare una pena inflittagli per ricettazione, è stato riconosciuto e fermato dai militari di pattuglia mentre percorreva a piedi una via del centro cittadino, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto.