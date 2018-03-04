MISTERBIANCO: Fallisce assalto alla Bnl di Corso Marx

Tentativo fallito, nella notte tra venerdì e sabato, hanno tentato la“spaccata” per prelevare il bancomat dell’agenzia della Bnl in corso Carlo Marx nella zona commerciale di Misterbianco.

La tecnica è sempre la stessa: ignoti rubano un escavatore che caricano su un ulteriore mezzo rubato per trasportarlo sul luogo del colpo dove hanno pochi minuti a disposizione per agire prima che scatti l’allarme, questa volta qualcosa non ha funzionato che comunque ha creato ugualmente danno alla struttura dello sportello bancario.

Arrivati i carabinieri sul posto, i malviventi si erano già dati alla fuga lasciando a protezione della loro ritirata un mezzo di traverso sul corso Marx per impedire un eventuale inseguimento.

Sul caso indagano i Carabinieri

FONTE