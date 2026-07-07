Misterbianco, Francesca Adornetto vola alla finale regionale di Miss Grand International Italy

Grande soddisfazione per Misterbianco, dove la giovane Francesca Adornetto, 18 anni, ha conquistato il titolo di seconda finalista alle selezioni di Miss Grand International Italy, ottenendo così il pass per la finale regionale in programma il 24 agosto a Noto.

Studentessa del quarto anno del Liceo Turrisi Colonna di Catania, indirizzo Scienze Umane Economico Sociale, Francesca affianca agli studi una grande passione per lo sport, la pole dance e soprattutto il canto.

Studia canto dall'età di 8 anni e negli anni ha preso parte a numerosi concorsi. Nel 2024 è arrivata in finale a The Voice of the Sea e nel 2025 è stata selezionata per i casting di Amici di Maria De Filippi, partecipando alle audizioni a Roma.

Anche il mondo dei concorsi di bellezza fa parte del suo percorso fin da bambina. A soli 6 anni ha iniziato a partecipare alle prime manifestazioni dedicate alla bellezza e allo spettacolo. Nel 2026 è stata inoltre selezionata tra le 30 concorrenti delle selezioni di Miss Italia. Il 5 luglio è arrivato un nuovo importante traguardo con il secondo posto alle selezioni di Miss Grand International Italy, risultato che le permetterà di disputare la finale regionale di Noto.

A congratularsi con la giovane misterbianchese è stata anche l'assessore Giusi Letizia Percipalle, che ha espresso il proprio orgoglio per il risultato raggiunto.

«È con immenso orgoglio istituzionale e personale che celebriamo questo straordinario traguardo che porta lustro alla nostra comunità. Francesca ha conquistato la fascia di seconda finalista, guadagnandosi l'accesso alla finale regionale di Miss Grand International Italy. Ha dimostrato eleganza, determinazione e ambizione, rappresentando al meglio i valori della nostra città. A nome mio e dell'intera amministrazione comunale le rivolgo il più sincero in bocca al lupo per la finale di Noto. Tutta Misterbianco farà il tifo per lei.»

Ora gli occhi sono puntati sulla finale regionale del 24 agosto, dove Francesca proverà a conquistare un nuovo importante traguardo e a portare ancora più in alto il nome di Misterbianco.