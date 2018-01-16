MISTERBIANCO: Furto al “Leonardo Sciascia”, arrestato il ladro

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco la scorsa notte hanno arrestato nella flagranza il 39enne catanese Alessandro NICOSIA, poiché ritenuto responsabile di tentato furto.

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo sorprendevano l’uomo mentre tentava di allontanarsi dall’istituto comprensivo “Leonardo Sciascia” di Misterbianco dopo aver sottratto all’interno dello stesso istituto un computer, due televisori e due lettori DVD” per un valore complessivo di duemila euro circa.

I militari operanti nella circostanza rinvenivano e sequestravano alcuni attrezzi da scasso utilizzati dal reo per entrare nella scuola.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.