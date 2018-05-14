MISTERBIANCO: Furto di climatizzatori all'ASP, in manette catanese di 25 anni
I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 25enne catanese Piero Orazio Castro, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Dopo aver rotto il lucchetto del cancello d’ingresso ed una delle porte di accesso ai locali della ex sede dell’ASP di Misterbianco in Via Galileo Galilei, ha asportato, con l’aiuto di un complice riuscito a fuggire, 6 climatizzatori e del materiale ferroso.
A coglierlo sul fatto i militari di pattuglia che si erano accorti del cancello aperto e di un’auto sospetta parcheggiata fuori dalla struttura.
La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto avente mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.