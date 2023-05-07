MISTERBIANCO. GIOVANE SI DÀ ALLA FUGA PER NASCONDERE LA DROGA, ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 18enne del posto, già noto alle...

Nell’occasione, durante un pattugliamento delle vie del centro abitato del paese, i militari si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane, a loro già conosciuto per precedenti vicissitudini, il quale, accortosi della loro presenza, scappava dalla sua Jeep Renegade lasciando lo sportello aperto, e si nascondeva in un palazzo.

I militari lo inseguivano e lo trovavano nell’androne dello stabile, intento ad occultare in una fessura degli involucri, precisamente dieci confezioni di cellophane, che gli operatori prontamente recuperavano.

Nelle “bustine” i militari trovavano cocaina e marijuana per un peso complessivo di 10 grammi di sostanza stupefacente. A quel punto i militari, avendo il sospetto che il giovane potesse nascondere in casa ulteriori sostanze stupefacenti, perquisivano anche la sua, e nella camera da letto, all’interno di in un armadio, ben nascosta tra i vestiti, trovavano una busta di plastica contenente 20 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.

Tutto il materiale trovato veniva sottoposto a sequestro penale e il pusher posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.