MISTERBIANCO: GRAVISSIMO INCIDENTE; SCOOTER SOTTO UN CAMION
FLASHTerribile incidente tra uno scooter e un autocarro pochi minuti fa a Misterbianco in Corso Carlo MaxPer causa in via d'accertamento uno scooter è andato a finire sotto un camionSul posto i soccor...
A cura di Redazione
25 luglio 2018 10:36
FLASH
Terribile incidente tra uno scooter e un autocarro pochi minuti fa a Misterbianco in Corso Carlo Max
Per causa in via d'accertamento uno scooter è andato a finire sotto un camion
Sul posto i soccorsi , richiesto intervento dell'elisoccorso.
Il tratto di strada teatro dell’incidente è stato chiuso al traffico veicolare dalla polizia locale.
MISTERBIANCO: GRAVISSIMO INCIDENTE; SCOOTER SOTTO UN CAMION
IN AGGIORNAMENTO