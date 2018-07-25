95047

MISTERBIANCO: GRAVISSIMO INCIDENTE; SCOOTER SOTTO UN CAMION

FLASHTerribile incidente tra uno scooter e un autocarro pochi minuti fa a Misterbianco in Corso Carlo MaxPer causa in via d'accertamento uno scooter è andato a finire sotto un camionSul posto i soccor...

25 luglio 2018 10:36
News
FLASH

Terribile incidente tra uno scooter e un autocarro pochi minuti fa a Misterbianco in Corso Carlo Max

Per causa in via d'accertamento uno scooter è andato a finire sotto un camion

Sul posto i soccorsi , richiesto intervento dell'elisoccorso.

Il tratto di strada teatro dell’incidente è stato chiuso al traffico veicolare dalla polizia locale.

IN AGGIORNAMENTO

