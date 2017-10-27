MISTERBIANCO: GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRATI OLTRE 100.000 “ARTICOLI HALLOWEEN” ILLEGALI, PROVENIENTI DALLA CINA.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dei servizi volti al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, hanno concluso due i...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dei servizi volti al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e non sicuri, hanno concluso due importanti interventi, nel territorio del comune di Misterbianco (CT), sequestrando oltre 100.000 articoli illegali presso due esercizi commerciali gestiti da imprenditori di nazionalità cinese.

L’operazione svolta dai Finanzieri del Gruppo di Catania, eseguita nell'imminenza della festività di Halloween, ha consentito di scoprire un distributore all'ingrosso ed uno al dettaglio di articoli ed accessori di abbigliamento, di origine est asiatica, assolutamente non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti.

Tra i prodotti che sono stati sequestrati vi sono soprattutto maschere, travestimenti, accessori e caratteristici addobbi macabri e horror legati alla ormai popolare festa della notte del 31 ottobre, pronti per essere distribuiti e venduti nei negozi di Catania e provincia.

Inoltre, nel corso dell’ispezione dei magazzini sono stati sequestrati numerosi articoli di bigiotteria e chincaglieria irregolari poiché privi dei contenuti informativi minimi per il consumatore, nonché diversi orecchini e scarpe contraffatti riferibili alle note griffe Louis Vuitton, Saucony e Adidas.

Per le violazioni accertate dalle Fiamme gialle, i titolari, di nazionalità cinese, delle due attività sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Catania per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ed alle Autorità amministrative per l’illegale vendita di prodotti non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo.