I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, in Catania, hanno arrestato il 52enne misterbianchese Angelo NICOTRA, per violazione degli

MISTERBIANCO, IN AUTO CON UN AMICO: ARRESTATO SORVEGLIATO SPECIALE

obblighi della sorveglianza speciale di P.S..

Nel corso di un servizio di controllo del territorio per garantire l’osservanza delle disposizioni governative in relazione alle misure per il contenimento epidemico del COVID-19, i militari hanno imposto l’alt in via Bolano ad una Renault Megane con due persone a bordo, il guidatore 51nne ed il passeggero che, appunto, è risultato essere gravato dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, motivo per il quale è stato tratto in arresto mentre, entrambi, sono stati anche sanzionati ai sensi del D.L. 19/20 per la violazione delle disposizioni governative per il contenimento epidemico da coronavirus.