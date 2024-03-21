MISTERBIANCO . IN CASA AVEVA 4 FUCILI NON DICHIARATI: ICARABINIERI DENUNCIANO UN 49ENNE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nell’ambito del potenziamento dei servizi finalizzati alla verifica della legittimità del possesso di armi detenute presso le abitazioni ed alla regolarità...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nell’ambito del potenziamento dei servizi finalizzati alla verifica della legittimità del possesso di armi detenute presso le abitazioni ed alla regolarità dei titoli e requisiti di possesso, disposti dal Comando Provinciale di Catania hanno passato al setaccio alcuni detentori di armi residenti in zona.

Nell’ambito di tali controlli, i militari hanno accertato che un 49enne misterbianchese deteneva presso la propria abitazione alcune armi non denunciate, pertanto è stato denunciato per il reato di “detenzione abusiva di armi”.

Al riguardo, i Carabinieri si sono presentati a casa del 49enne per effettuare il suddetto controllo, dove in particolare si sono concentrati sulla verifica della corrispondenza tra le armi denunciate e quelle effettivamente custodite all’interno di un armadio metallico. In un primo momento la situazione appariva regolare, in quanto le armi erano regolarmente custodite in un armadio metallico, chiuso con una chiave tenuta dal proprietario, tuttavia nel corso del controllo, i militari hanno verificato che i conti non tornavano e nello specifico hanno trovato 3 fucili semiautomatici marca Franchi ed 1 fucile doppietta, che risultavano non essere mai stati denunicati dal controllato.

Pertanto, gli operanti hanno ritenuto opportuno approfondire gli accertamenti sulle armi non presenti in denuncia, al fine di verificarne la provenienza e per quale motivo si trovassero in quella abitazione. Dai controlli è emerso che i fucili in questione erano appartenuti ad un defunto parente del 49enne, e che quest’ultimo aveva deciso di recuperare subito dopo la morte del familiare, senza però averne mai fatto denuncia.

Al termine del controllo, i Carabinieri hanno sequestrato penalmente le armi non dichiarate, in quanto illegittimamente detenute, ed hanno proceduto al ritiro cautelare di tutte le altre armi e munizioni che, sebbene regolarmente detenute, dovranno essere a questo punto oggetto di ulteriori e più approfonditi accertamenti, alla luce del vaglio dei requisiti per la detenzione del 49enne.

Tra le altre armi ritirate vi sono 4 fucili semiautomatici, tra cui 3 marca Beretta e 1 marca Hatsan, 1 fucile sovrapposto marca Franchi, 2 pistole marca Beretta, nonché, 150 cartucce tra cal. 9x21 e cal. 7,65.