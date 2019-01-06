MISTERBIANCO: IN CASA DEGLI ORRORI DUE DONNE E 70 CANI CON LA ROGNA

Come riportato dal quotidiano La Sicilia, due donne, madre e figlia di 55 e 75 anni, vivevano all’interno di un’abitazione fatiscente in compagnia di ben 70 cani. Uno spettacolo incredibile si è pres...

Come riportato dal quotidiano La Sicilia, due donne, madre e figlia di 55 e 75 anni, vivevano all’interno di un’abitazione fatiscente in compagnia di ben 70 cani. Uno spettacolo incredibile si è presentato davanti agli occhi del personale dell’Uoc Igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo dell’Asp, intervenuto sul posto in seguito a diverse segnalazioni col supporto dei carabinieri della Tenenza di Misterbianco. In stato di abbandono, le due donne, di cui la mamma allettata e bisognosa di cure, erano giorno e notte, anche all’interno delle due stanze, circondate dai loro cani, alcuni affetti da rogna, una malattia infiammatoria della pelle che aveva colpito anche le donne.

Il primo intervento è stato quello di separare i cani dalle persone e sottoporre madre e figlia a un trattamento antiparassitario per bloccare le evidenti infezioni riscontrate sulla pelle. I medici e i carabinieri a quel punto hanno investito i servizi sociali del Comune per ricoverare l’anziana donna in una struttura protetta e hanno compiuto il censimento dei cani, tra i quali 30 cuccioli, provvedendo, come previsto dalla legge, a dotare gli animali di microchip. Le due donne, prima residenti a Pedara, si erano trasferite a Misterbianco dove in contrada Sorba, fuori dal centro abitato, avevano preso in affitto un’abitazione rurale con terreno circostante e avevano portato anche i cani che raccoglievano per strada. Uno scenario desolante, una storia di degrado, abbandono e solitudine.

Gli animali sono stati lasciati sul luogo in attesa di essere affidati a cittadini o volontari. Dalla prossima settimana le cagne saranno sterilizzate.

