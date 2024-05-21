MISTERBIANCO: IN FIAMME DIVERSE AUTO IN UN PARCHEGGIO
Un incendio ha colpito diverse autovetture oggi pomeriggio, intorno alle ore 13.30, in un parcheggio di via Ezio Tarantelli a Misterbianco, nei pressi dell'ex Auchan.
Le fiamme, per cause ancora sconosciute, molto probabilmente per un corto sono partiti da un autovettura per poi espandersi su gli altri mezzi parcheggiati vicino.
Bilancio di tre autovetture completamente andate carbonizzate ed altre due gravemente danneggiate.
Le autorità locali stanno attualmente indagando sulle cause dell'incendio per determinarne l'origine e le circostanze esatte dell'accaduto.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, evitando così che il fuoco si propagasse ulteriormente.
Una densa colonna di fumo nero si è elevata in cielo, visibile da notevole distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state portate a termine senza ulteriori incidenti, sul posto pure i Carabinieri per le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.