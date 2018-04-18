MISTERBIANCO: In manette mentre spaccia eroina

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza TIEZZI Carlo Pasqua, 51enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

MISTERBIANCO: In manette mentre spaccia eroina

Ieri sera, i militari, durante un servizio antidroga nel centro cittadino, hanno notato l’uomo in via Sebastiano Catania cedere della bustine ad occasionali “clienti” ricevendo in cambio un corrispettivo di denaro.Prontamente intervenuti i Carabinieri hanno bloccato e perquisito il pusher trovandolo in possesso di 65 grammi di eroina e la somma in contante di 120 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio, che sono stati sequestrati.L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato per rito direttissimo.