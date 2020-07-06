MISTERBIANCO: INCIDENTE IN VIA GALERMO, FERITA UNA DONNA

Un incidente autonomo si e verificato ieri sera intorno alle ore 22.30 in territorio di Misterbianco, precisamente nella Strada San Giovanni Galermo.Ad essere coinvolta una Volkswagen Passat, la cui g...

Ad essere coinvolta una Volkswagen Passat, la cui guidatrice, per cause ancora non note, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un muro che costeggia la carreggiata.

Tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco per estrarre la malcapitata dalle lamiere e mettere in sicurezza il mezzo.

La donna alla guida dell' auto è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le dovute cure.

Dalle notizie in nostro possesso pare che le sue condizioni non siano gravi.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Misterbianco per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.