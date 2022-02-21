95047

MISTERBIANCO: INCIDENTE QUESTA MATTINA, FURGONE CONTRO GUARDRAIL

21 febbraio 2022 10:12
News
Incidente stradale questa mattina, 21 Febbraio 2022, in Viale Felice Fontana in territorio di Misterbianco nei pressi degli svincolo tangenziale di Catania.

Per cause al momento non note  un furgone è andato a sbattere, secondo le prime informazioni contro il guardrail.

Il mezzo ha finito la sua corsa fermandosi al centro della carreggiata in senso contratio di marcia, l'impatto è stato talmente violento da far  rompere il parabrezza dell'utilitaria.

Non si conoscono la gravità delle ferite riportate da parte degli occupati del veicolo.

Sul posto per i dovuti rilievi per poter stabilire l'esatta dinamica del sinistro e la gestione del traffico i Carabinieri e la Polizia Municipale.

Nel tratto interessato dal sinistro  si registrano rallentamenti.

