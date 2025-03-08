MISTERBIANCO, IRREGOLARITÀ NEI CENTRI SCOMMESSE: SCATTANO SANZIONI E SEGNALAZIONI

Contrasto ai fenomeni criminali di illegalità diffusa tra cui la verifica del rispetto delle norme in materia di abusivismo e installazione di giochi d’azzardo: questi gli obiettivi prioritari dei con...

Contrasto ai fenomeni criminali di illegalità diffusa tra cui la verifica del rispetto delle norme in materia di abusivismo e installazione di giochi d’azzardo: questi gli obiettivi prioritari dei controlli che hanno riguardato Misterbianco.

In particolare i militari della Tenenza di Misterbianco, durante i controlli straordinari hanno voluto anche ispezionare alcune sale giochi e centri scommesse del territorio, per verificare la presenza di eventuali soggetti controindicati e accertare che le attività fossero in tutte in regola.

In effetti, i Carabinieri all’esito delle verifiche hanno riscontrando irregolarità in due attività commerciali.

Nel dettaglio, gli investigatori, durante il controllo di una sala giochi ubicata a Misterbianco, hanno accertato che il gestore, un 30enne del posto, era sprovvisto di alcune autorizzazioni necessarie per svolgere quell’attività. Per tale motivo l’uomo è stato segnalato alle competenti Autorità per la verifica della effettiva esistenza di tutta la documentazione necessaria per svolgere l’attività e per l’eventuale successiva sanzione previste dalla legge.

Successivamente, l’attività ispettiva condotta in un altro locale della stessa tipologia e situato nella stessa zona, ha permesso ai Carabinieri di riscontare una violazione del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), poiché all’interno dell’attività commerciale erano presenti apparecchi destinati al gioco d’azzardo privi dei previsti titoli autorizzatori.

A carico del proprietario della sala giochi, un 21enne catanese, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000€.