MISTERBIANCO: Maxi sequestro di articoli di carnevale made in Cina

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania nell’approssimarsi delle festività di Carnevale hanno intensificato presso gli operatori commerciali i controlli a tutela del mer...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania nell’approssimarsi delle festività di Carnevale hanno intensificato presso gli operatori commerciali i controlli a tutela del mercato e dei consumatori, sequestrando oltre 293.000 prodotti illegali.

In tale ambito i Finanzieri del Gruppo di Catania hanno rinvenuto, presso un’azienda del Comune di Misterbianco gestita da un imprenditore cinese, prodotti carnascialeschi destinati ai bambini (tra cui maschere, costumi, accessori e caratteristici gadget) “pericolosi” per il consumatore in quanto privi dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Le merci in sequestro, tutte di produzione asiatica, oltre a non riportare la corretta marcatura di conformità “CE”, non contenevano le prescritte indicazioni relative alla denominazione del produttore e dell’importatore italiano, alla fascia d’età dei bambini che li potevano utilizzare, nonché le istruzioni d’uso e l’elencazione delle precauzioni da adottare per il loro utilizzo in sicurezza.

Inoltre, diverse maschere, costumi e loro accessori sono risultati contraffatti poiché riproducevano illecitamente, senza indicazione dell’autorizzazione del titolare del marchio registrato, i loghi e disegni di famosi personaggi dei cartoni animati e fumetti attualmente in voga tra i più piccoli.

A conclusione dell’intervento il titolare dell’azienda è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Catania, per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, e alle autorità amministrative etnee per le irregolarità relative all’inosservanza delle norme a tutela della commercializzazione dei giocattoli.