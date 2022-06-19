MISTERBIANCO, MORTO L'EX SINDACO SALVATORE GENNARO: ALLA GUIDA DEL COMUNE PER 17 ANNI

La comunità di Misterbianco è a lutto per la scomparsa di Salvatore Gennaro, ex sindaco del comune del Catanese, morto all'età di 92 anni. E' stato alla guida dell'Amministrazione comunale di Misterbi...

La comunità di Misterbianco è a lutto per la scomparsa di Salvatore Gennaro, ex sindaco del comune del Catanese, morto all'età di 92 anni. E' stato alla guida dell'Amministrazione comunale di Misterbianco senza interruzioni dal 10 dicembre 1955 al 17 novembre 1973: 17 anni e 11 mesi.

"Con Salvatore Gennaro se ne va un pezzo di storia della nostra città - è il pensiero di Marco Corsaro, attuale sindaco di Misterbianco - . Ancora oggi era per tutti «il Sindaco», un uomo che ha lasciato una profonda impronta nella vicenda sociale e umana di Misterbianco. Ho avuto la fortuna di godere della sua amicizia, dei suoi modi semplici, della sua gentilezza sempre prodiga di consigli.

Conserveremo lo splendido ricordo di una figura che ha incarnato quei valori positivi che devono guidare la nostra comunità. Ciao, Sindaco Turi!".

"Rispettando il suo volere annuncia il sindaco Corsaro - , non verrà allestita la camera ardente in Municipio. Nel giorno dei funerali, martedì 21 giugno, proclameremo il lutto cittadino".